Росприроднадзор проверит сообщения петербуржцев о рыжем дыме в Кировском районе города

Жители Кировского района Санкт-Петербурга сообщили о «рыжем дыме» в районе металлургического завода. Региональное управление Росприроднадзора начало проверку по этому факту.
Как сообщили в ведомстве, выброс был зафиксирован над территорией АО «Металлургический завод «Петросталь», расположенного в районе. В ведомстве подчеркнули, что рыжий цвет может говорить о превышении доли диоксида азота в выбросах. Компания ранее уже превышала эти нормы, добавили в Росприроднадзоре.
«Зафиксирован выброс в атмосферный воздух ярко рыжего дыма с территории Кировского завода в Кировском районе Петербурга <...> Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода», — говорится в сообщении.
Ранее жители поселка имени Свердлова в Петербурге сообщили о загрязнении реки Невы. По словам очевидцев, на поверхности воды образовалось километровое масляное пятно.