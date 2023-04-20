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Росприроднадзор проверит сообщения петербуржцев о рыжем дыме в Кировском районе города

Происшествия
Росприроднадзор проверит сообщения петербуржцев о рыжем дыме в Кировском районе города

Жители Кировского района Санкт-Петербурга сообщили о «рыжем дыме» в районе металлургического завода. Региональное управление Росприроднадзора начало проверку по этому факту.

Как сообщили в ведомстве, выброс был зафиксирован над территорией АО «Металлургический завод «Петросталь», расположенного в районе. В ведомстве подчеркнули, что рыжий цвет может говорить о превышении доли диоксида азота в выбросах. Компания ранее уже превышала эти нормы, добавили в Росприроднадзоре.

«Зафиксирован выброс в атмосферный воздух ярко рыжего дыма с территории Кировского завода в Кировском районе Петербурга <...> Дым мог образоваться на территории дочернего предприятия Кировского завода», — говорится в сообщении.

Ранее жители поселка имени Свердлова в Петербурге сообщили о загрязнении реки Невы. По словам очевидцев, на поверхности воды образовалось километровое масляное пятно.
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