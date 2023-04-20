Росприроднадзор проверит сообщения петербуржцев о рыжем дыме в Кировском районе города

Как сообщили в ведомстве, выброс был зафиксирован над территорией АО «Металлургический завод «Петросталь», расположенного в районе. В ведомстве подчеркнули, что рыжий цвет может говорить о превышении доли диоксида азота в выбросах. Компания ранее уже превышала эти нормы, добавили в Росприроднадзоре.