Посольство России в Египте организовало завтрак для жителей района Эль-Гиза

Каир, 20 апреля. Посольство России в Египте организовало завтрак в районе Докки, в котором приняли участие 300 человек, пишут арабские СМИ.
Делегация РФ впервые провела церемонию для североафриканских жителей в одном из известных ресторанов мухафазы Эль-Гиза. Торжество было приурочено к окончанию Рамадана и празднованию восьмидесятой годовщины установления дипломатических отношений между странами.
Посол России в Египте Георгий Борисенко вместе с делегацией раздавали еду гостям, сидя с ними за одним столом. На завтраке присутствовали разнообразные блюда и напитки арабской кухни.
«Подобные мероприятия укрепляют тесные отношения между народами. Мне бы хотелось, чтобы египетско-российские отношения оставались прогрессивными и стабильными, а мы могли служить общим интересам», — подчеркнул Борисенко.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил о возможности превращения Египта в региональный логистический центр для российского зерна. Данное решение исходит из соображения прочности и долговечности экономических и политических отношений между двумя странами.