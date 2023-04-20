Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Переводы в цифровых рублях будут бесплатными

Переводы в цифровых рублях будут бесплатными для россиян, а сумма пополнения цифрового кошелька составит 300 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Глава регулятора добавила, что данная сумма в три раза превышает лимит доступный на переводы через СБП. Таким образом гражданам будет удобнее совершать транзакции.
«Переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька... Всю эту сумму <...> можно будет переводить себе или другому человеку без процентов», — заявила Набиуллина.
Ранее Центральный Банк России сообщил, что доля граждан, откладывающих средства, достигла максимальных за два года значений. Отмечается, что с апреля 2022 года люди предпочитали хранить средства на кратковременных депозитах, пишет «Национальная Служба Новостей».