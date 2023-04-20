Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: Переводы в цифровых рублях будут бесплатными

Ранее Центральный Банк России сообщил, что доля граждан, откладывающих средства, достигла максимальных за два года значений. Отмечается, что с апреля 2022 года люди предпочитали хранить средства на кратковременных депозитах, пишет «Национальная Служба Новостей».