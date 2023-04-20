Глава МИД Египта призвал внешние стороны воздержаться от вмешательства в дела Судана

Каир, 20 апреля. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри провел телефонный разговор с главой МИД Испании Хосе Мануэлем Альбаресом, пишут арабские СМИ.
Во время беседы стороны обсудили продолжающийся вооруженный конфликт между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) в государстве. Альбарес отметил озабоченность своей страны возникающими последствиями боестолкновений и их воздействием на гражданское население Судана.
«Я с нетерпением жду возможности ознакомиться с оценкой министра Самеха Шукри и его видением развития событий», — заявил представитель Испании.
Глава МИД Египта отметил необходимость того, чтобы любая внешняя сторона воздержалась от вмешательства в суданский конфликт и не усугубляла ситуацию в регионе.
«Мы направили все усилия для проведения мирного диалога между ВС республики и Силами быстрого реагирования, чтобы вывести страну из этого тупика», — сказано в заявлении МИД Египта.
Вооруженный конфликт в Судане, вспыхнувший утром 15 апреля между армией и СБР, продолжается шестой день подряд. Его начало стало неожиданностью как для международного сообщества, так и для самих граждан восточноафриканского государства.