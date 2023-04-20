Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полиция Самарской области задержала мать погибшего четырехмесячного мальчика

Общество
Полиция Самарской области задержала мать погибшего четырехмесячного мальчика

Сотрудники ГУ СК России по Самарской области допрашивают жительницу Бузулука.

Как отметили в ведомстве, по словам задержанной 22-летней женщины, ее четырехмесячный сын умер от пневмонии. Испугавшись ответственности за смерть ребенка, она не придумала ничего лучше, чем выбросить трупик малыша в мусорный контейнер, сообщает PROOREN.RU.

Спустя четыре дня тело малыша было обнаружено работником коммунальной службы. Сейчас следователи допрашивают женщину. Следствию предстоит проверить достоверность ее показаний, чтобы оценить целесообразность возбуждения уголовного дела.
самарская область допрос малыш
Военкоры ФАН