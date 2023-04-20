Полиция Самарской области задержала мать погибшего четырехмесячного мальчика

Сотрудники ГУ СК России по Самарской области допрашивают жительницу Бузулука.
Как отметили в ведомстве, по словам задержанной 22-летней женщины, ее четырехмесячный сын умер от пневмонии. Испугавшись ответственности за смерть ребенка, она не придумала ничего лучше, чем выбросить трупик малыша в мусорный контейнер, сообщает PROOREN.RU.
Спустя четыре дня тело малыша было обнаружено работником коммунальной службы. Сейчас следователи допрашивают женщину. Следствию предстоит проверить достоверность ее показаний, чтобы оценить целесообразность возбуждения уголовного дела.