Полиция Самарской области задержала мать погибшего четырехмесячного мальчика

Как отметили в ведомстве, по словам задержанной 22-летней женщины, ее четырехмесячный сын умер от пневмонии. Испугавшись ответственности за смерть ребенка, она не придумала ничего лучше, чем выбросить трупик малыша в мусорный контейнер, сообщает PROOREN.RU.