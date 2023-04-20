Мать помощницы сенатора Совфеда Шевченко предположительно находится в Подмосковье

Мать помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко в настоящий момент может находиться в Подмосковье. Соответствующей информацией делится Telegram-канал SHOT.
Об этом стало известно 20 апреля, в четверг. Напомним, сотрудники Министерства внутренних дел уже три дня ищут пропавшую женщину. По словам работников правоохранительных органов, мать Елены Силкиной физически не похищали: аферисты втерлись к ней в доверие и в настоящий момент по мобильной связи координируют ее передвижения.
Ранее стало известно, что мошенники требовали у Силкиной выкуп в два миллиона рублей. Об этом сообщалось 19 апреля, в среду.