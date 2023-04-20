Представитель Кремля Песков: недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей СВО

Предотвращение вступления Украины в НАТО до сих пор остается одной из основных целей спецоперации. Такое заявление в беседе с журналистами сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В настоящее время, по его словам, у властей нет оценок относительно присоединения Киева к военному блоку. Таким образом представитель Кремля прокомментировал текущий визит генерального секретаря организации Йенса Столтенберга в украинскую столицу.
При этом корреспонденты поинтересовались, до сих пор ли недопущение расширения Альянса является одной из задач спецоперации.
«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны», — в ответ подчеркнул Песков.
Меж тем стало известно о стремлении французского лидера Эммануэля Макрона разработать план по урегулированию украинского кризиса совместно с Китаем. Однако данная инициативы вызвала беспокойство у чиновников из ряда стран Европы.