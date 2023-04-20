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Актер Константин Лавроненко рассказал, как отмечает свой день рождения

Шоу-бизнес
Актер Константин Лавроненко рассказал, как отмечает свой день рождения

Актер театра, кино и телевидения, обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль, заслуженный артист Российской Федерации Константин Лавроненко родился 20 апреля 1961 года.

Как отметил сам именинник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, свой день рождения он встречает на побережье. Действительно, трудно не согласиться с тем, что пробуждающий аппетит и оказывающий благотворное влияние на здоровье морской бриз прекрасно дополняет праздничную атмосферу.

«Я просто выехал подышать морским воздухом», — сообщил артист.
Актер Константин Лавроненко рассказал, как отмечает свой день рождения

Своими впечатлениями от работы с актером на съемках сериалов «Случайный свидетель» и «Раневская» поделился режиссер Дмитрий Петрунь.

«Безгранично добрый, отзывчивый», — прокомментировал собеседник ФАН.

Кроме того, по случаю дня рождения, режиссер сказал пару сердечных слов в адрес именинника.

«Я его люблю и обожаю. Он очень талантливый», — заявил Дмитрий Петрунь.

В этот день актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жигунов так же поведал ФАН некоторые подробности о Константине Лавроненко. По словам собеседника, с артистом он хорошо знаком. Как выяснилось, в свое время они вместе играли в самодеятельности в Ростове-на-Дону.

К настоящему моменту одной из самых узнаваемых работ Константина Лавроненко стала роль преступника по прозвищу Чекан в сериале «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка. Кроме того, в свое время был высоко оценен созданный артистом образ приехавшего к своей семье после долго отсутствия отца в киноленте «Возвращение».

Актер Константин Лавроненко рассказал, как отмечает свой день рождения

Ранее актера Сергея Баталова через ФАН поздравила с днем рождения артистка Марина Яковлева. По словам собеседницы, именинник не только обладает ярким талантом, но и служит своей семье надежной опорой.
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