Актер Константин Лавроненко рассказал, как отмечает свой день рождения

В этот день актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жигунов так же поведал ФАН некоторые подробности о Константине Лавроненко. По словам собеседника, с артистом он хорошо знаком. Как выяснилось, в свое время они вместе играли в самодеятельности в Ростове-на-Дону.