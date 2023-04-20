Жители Калининского района Петербурга попросили главу СК Быстрыкина не дать вырубить сквер

Долгие годы в Санкт-Петербурге на проспекте Науки был расположен прекрасный сквер, радующий взор учеников и учителей школы №121. Не так давно у местных жителей появилась информация о том, что от этой зоны хотят избавиться, чтобы построить административное здание. Люди не могут этого допустить, так как в таком случае в окна школы не будет попадать солнечный свет.