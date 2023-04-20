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Жители Калининского района Петербурга попросили главу СК Быстрыкина не дать вырубить сквер

Общество
Жители Калининского района Петербурга попросили главу СК Быстрыкина не дать вырубить сквер

Жители Калининского района обеспокоены судьбой сквера, находящегося около одной из школ Северной столицы. Глава СК Александр Быстрыкин запросил у и.о. главы ГСУ СК по Петербургу доклад о результатах проверки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Долгие годы в Санкт-Петербурге на проспекте Науки был расположен прекрасный сквер, радующий взор учеников и учителей школы №121. Не так давно у местных жителей появилась информация о том, что от этой зоны хотят избавиться, чтобы построить административное здание. Люди не могут этого допустить, так как в таком случае в окна школы не будет попадать солнечный свет.

«Граждане полагают, что новое строение перекроет доступ солнечного света в окна школы, а дети и педагогический коллектив будут вынуждены учиться и работать в неблагоприятных условиях», — говорится в сообщении.

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