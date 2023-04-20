Жители Калининского района Петербурга попросили главу СК Быстрыкина не дать вырубить сквер

Жители Калининского района обеспокоены судьбой сквера, находящегося около одной из школ Северной столицы. Глава СК Александр Быстрыкин запросил у и.о. главы ГСУ СК по Петербургу доклад о результатах проверки. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Долгие годы в Санкт-Петербурге на проспекте Науки был расположен прекрасный сквер, радующий взор учеников и учителей школы №121. Не так давно у местных жителей появилась информация о том, что от этой зоны хотят избавиться, чтобы построить административное здание. Люди не могут этого допустить, так как в таком случае в окна школы не будет попадать солнечный свет.
«Граждане полагают, что новое строение перекроет доступ солнечного света в окна школы, а дети и педагогический коллектив будут вынуждены учиться и работать в неблагоприятных условиях», — говорится в сообщении.
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