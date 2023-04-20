Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал на странность заявлений о том, что в зоне СВО был двойник Путина

Стоит отметить, что ранее Песков делал заявление о ядерных арсеналах Франции и Великобритании. Он полагает, что эти ресурсы де-факто находятся под контролем Америки, сообщает RT. В том случае, если между Россией и США состоятся переговоры по этому вопросу, сторонам необходимо будет учитывать этот пункт.