Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал на странность заявлений о том, что в зоне СВО был двойник Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что в зоне СВО был не президент Владимир Путин, а его двойник.
Речь идет о высказывании секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова. Он сделал акцент на том, что вместо лидера государства в Херсон приехал человек, похожий на него. Как полагает представитель пресс-службы главы страны, такие сообщения можно назвать своеобразными.
«Могу назвать эти заявления весьма странными», — подчеркнул представитель Кремля.
Стоит отметить, что ранее Песков делал заявление о ядерных арсеналах Франции и Великобритании. Он полагает, что эти ресурсы де-факто находятся под контролем Америки, сообщает RT. В том случае, если между Россией и США состоятся переговоры по этому вопросу, сторонам необходимо будет учитывать этот пункт.