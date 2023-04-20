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Оранжевый дым над Кировским заводом в Петербурге появился из-за плохой работы системы очистки

Происшествия
Оранжевый дым над Кировским заводом в Петербурге появился из-за плохой работы системы очистки

Причиной выброса оранжевого дыма на территории Кировского завода стали проблемы с очисткой мартеновских печей. Об этом сообщает источник ФАН в МЧС.

Аналогичный инцидент уже происходил три года назад на территории дочернего предприятия — «Петростали». По предварительной информации, причиной выброса дыма стала плохая работа система очистки.

Росприроднадзор проводил проверку завода. В тот раз вызывать МЧС не потребовалось.

Региональное управление Росприроднадзора в настоящий момент проверяет информацию о выбросах в атмосферный воздух в Кировском районе. Оранжево-бурые выбросы свойственны диоксиду азота.
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