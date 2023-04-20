Оранжевый дым над Кировским заводом в Петербурге появился из-за плохой работы системы очистки

Причиной выброса оранжевого дыма на территории Кировского завода стали проблемы с очисткой мартеновских печей. Об этом сообщает источник ФАН в МЧС.
Аналогичный инцидент уже происходил три года назад на территории дочернего предприятия — «Петростали». По предварительной информации, причиной выброса дыма стала плохая работа система очистки.
Росприроднадзор проводил проверку завода. В тот раз вызывать МЧС не потребовалось.
Региональное управление Росприроднадзора в настоящий момент проверяет информацию о выбросах в атмосферный воздух в Кировском районе. Оранжево-бурые выбросы свойственны диоксиду азота.