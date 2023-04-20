Прага, 20 апреля. Крупная акция протеста прошла в минувшие выходные в столице Чехии. Несколько тысяч граждан, которые собрались на Вацлавской площади, потребовали отставки правительства, выхода страны из НАТО и прекращения отправки оружия на Украину.
Как стало известно, митинг был организован непарламентской партией «Закон, уважение, экспертиза» (PRO). Участники акции, большинство из которых обвиняют правоцентристское правительство премьер-министра Петра Фиалы в чрезмерной озабоченности Украиной и пренебрежении нуждами чехов, держали в руках плакаты со словами «Долой НАТО», «Нет войне» и «Лживое правительство и СМИ».
«Мы здесь для того, чтобы постоять за нашу страну, за нашу Чешскую Республику. Мы хотим свергнуть правительство Фиалы, состоящее из коалиции пяти партий, с помощью ненасильственного гражданского протеста», — заявил в начале своего выступления лидер PRO Йиндрих Райчл.
Он обратился к главе правительства, призвав его покинуть пост.
«Соберите последние остатки своей чести, осознайте, что вы не справляетесь с задачей, и подайте в отставку», — сказал Райчл.
Многие участники митинга считают, что антироссийская политика нынешнего правительства привела к росту цен на большинство товаров, включая топливо и продукты питания. При этом кабинет министров Фиалы представляет собой сборище «поджигателей войны», которое заставляет чехов страдать.
Прага стала одним из самых ярых сторонников коллективных санкций Запада против России, несмотря на серьезный ущерб, который они нанесли чешской экономике. Кроме того, правительство Фиалы является одним из ведущих поставщиков военной и гуманитарной помощи Украине и приняло огромное количество беженцев, что создает дополнительную нагрузку на экономику страны. В настоящее время инфляция в Чехии находится на уровне 15%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.
Нынешняя демонстрация стала второй акцией протеста, организованной сторонниками партии «Закон, уважение, экспертиза за последний месяц.