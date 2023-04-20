Жители Праги вышли на протест против правительства Петра Фиалы

Прага стала одним из самых ярых сторонников коллективных санкций Запада против России, несмотря на серьезный ущерб, который они нанесли чешской экономике. Кроме того, правительство Фиалы является одним из ведущих поставщиков военной и гуманитарной помощи Украине и приняло огромное количество беженцев, что создает дополнительную нагрузку на экономику страны. В настоящее время инфляция в Чехии находится на уровне 15%, что является одним из самых высоких показателей в ЕС.