К слухам о передаче Украине «десятков» самолетов Super Tucano следует относиться критически

Embraer EMB-314 не приспособлены для действий в районах, насыщенных средствами ПВО.
Несмотря на то, что страны Восточной Европы продолжают передачу Киеву самолетов и вертолетов советского производства из «закромов» почившей в Бозе ОВД, а также оказывают существенную помощь киевскому режиму в ремонте/восстановлении украинских бортов, боевой потенциал Воздушных сил Украины продолжает снижаться. Вызвано это, в первую очередь, высокими потерями «Повітряных сил Збройних сил України» как в летном составе, так и в матчасти. Например, стоило только Братиславе 17 апреля отчитаться о передаче Киеву 13 сильно б/у словацких истребителей МиГ-29, как уже 19 апреля Минобороны РФ сообщило об уничтожении в зоне проведения СВО 2 МиГ-29 и 2 штурмовиков Су-25 Воздушных сил Украины.
Понятно, что такими темпами «Повітряні сили Збройних сил України» рискуют довольно быстро остаться без летчиков и самолетов. Причем, если первых Киев еще может набрать, мобилизуя на Украине вчерашних курсантов, пилотов-пенсионеров, а также нанимая иностранных летчиков-«волонтеров», то с пополнением летного парка у ВСУ дело обстоит куда труднее: запасы советских самолетов и запчастей к ним в Восточной Европе близки к исчерпанию, а начинать поставки украинцам американских F-16 и французских Mirage 2000 на Западе все еще не решаются. Ситуация для Киева складывается настолько аховая, что Воздушные силы Украины будут рады получению из-за границы любого летательного средства западного производства, к которому можно прицепить бомбы и ракеты, даже если это средство и не будет реактивным истребителем. С учетом данного нюанса не удивительно, что на Украине вызывает нешуточный ажиотаж любые сообщения о возможном получении ВСУ бразильских легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EMB-314 Super Tucano.
Поскольку по Интернету прямо сейчас катится очередная волна слухов о возможной передаче американцами Украине «десятков» Super Tucano, давайте познакомимся с этой машиной поближе.
«Кукурузник с бомбами»
Начнем с истории. Разработка прародителя EMB-314 Super Tucano стартовала в Бразилии на фирме Embraer в далеком 1978 году. Новая легкая двухместная турбовинтовая машина изначально виделась ее создателям, как учебно-тренировочный самолет. Позже к этому назначению, по требованию военных, добавилась еще способность выполнять патрульные задачи, а также «подрабатывать» легким штурмовиком в контрпартизанских операциях или конфликтах малой интенсивности. Проще говоря, в ситуации, когда противник априори не располагает ВВС и приличной ПВО.
Будущая летающая «учебная парта» с бонусом «легкий штурмовик» должна была быть максимально простой в пилотировании, снисходительной к уровню квалификации пилота, малошумной и способной действовать с небольших аэродромов, имеющих длину ВПП порядка 1400 метров. Еще на стадии проектирования была поставлена задача минимизации расходов в ходе эксплуатации и обслуживания будущего учебно-боевого самолета.
В общем, специалисты Embraer должны были создать эдакий «кукурузник с бомбами». Отдадим должное бразильским конструкторам – с поставленной им задачей они справились. Впервые поднявшийся в воздух 16 августа 1980 года новый учебно-боевой самолет, получивший название Embraer EMB-312 Tucano, оправдал все возложенные на него надежды. Надежный, неприхотливый и достаточно дешевый, «Тукано» зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Мало того, он стал родоначальником целого «Туканокласса» легких штурмовиков в военной авиации.
«Триста двенадцатый» привлекался для нанесения бомбово-штурмовых ударов в локальных вооруженных конфликтах, боролся с повстанческими формированиями, совершал патрульно-разведывательные полеты и пресекал наркотрафик. «Тукано» пользовался такой популярностью, что лицензию на его производство приобрела даже британская фирма Short.
Там, где ПВО противника не располагало чем-то более существенным, чем пулеметы, применение «настоящих» штурмовиков - Су-25 или Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II – выглядело явно избыточным. Зато Embraer EMB-312 Tucano там оказался очень к месту!
Embraer EMB-314 Super Tucano
В январе 1991 года бразильцы начали разработку улучшенной версии своего авиабестселлера, которая совершила первый полет 2 июня 1999 года. Так появился Embraer EMB-314 Super Tucano, получивший усиленный планер с удлиненным фюзеляжем, турбовинтовой двигатель Pratt&Whitney PT6A-68/3, новый фонарь и катапультные кресла, защиту кабины из кевлара, новое бортовое радиоэлектронное оборудование, приемник спутниковой навигации, пару 12,7-мм пулеметов FN Herstal M3 в крыльях, а также ряд иных усовершенствований, включая пять узлов внешней подвески.
Super Tucano мог таскать до 1500 кг боевой нагрузки. Для сравнения нормальная боевая нагрузка (4 бомбы ФАБ-250, 2 ракеты Р-60 и боезапас 30-мм пушки) куда более дорогостоящего реактивного штурмовика Су-25 составляет 1400 кг.
Помимо крупнокалиберных пулеметов, арсенал нового детища Embraer мог включать 20-мм пушку, ракеты «воздух-воздух», блоки НУРС-ов, тактические ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-65 Maverick, а также свободнопадающие и корректируемые авиабомбы, включая высокоточные планирующие авиабомбы JDAM. Для Super Tucano было разработано несколько вариантов разведконтейнеров американского и французского производства, в том числе и компактная РЛС бокового обзора.
Embraer EMB-314 Super Tucano выпускался не только в двухместной учебно-боевой модификации А-29В, но и в чисто ударной одноместной A-29А. У последней место второго члена экипажа занимал 400-литровый протектированный топливный бак, значительно увеличивавший время нахождения самолета в воздухе.
Super Tucano прекрасно показали себя в Латинской Америке при операциях по пресечению наркотрафика и незаконной добычи древесины. Очень активно эти самолеты применялись в Колумбии. Заинтересованность в приобретении Super Tucano озвучило Командование специальных операций США - в феврале 2013 года было заключено американо-бразильское соглашение, в соответствии с которым несколько доработанные Embraer EMB-314 Super Tucano начали собираться в Джексонвилле, штат Флорида.
По состоянию на 2018 год «Супер Туканы» эксплуатировались в Анголе, Афганистане, Бразилии, Буркина-Фасо, Доминиканской Республике, Индонезии, Колумбии, Мавритании, США, Чили, Эквадоре, Гане, Гондурасе, Ливане, Мали, Нигерии, Сенегале и Филиппинах. В 2021 году самолетами Super Tucano обзавелся Туркменистан. Вдохновленные достигнутыми успехами, в 12 апреля 2023 года конструкторы Embraer отчитались о создании новой модификации Super Tucano - A-29N – чье оборудование было оптимизировано под требования НАТО.
Мрии командувача Дроздова
Воздушные силы Украины впервые задумались над возможностью приобретения Super Tucano еще до начала СВО. Все началось с того, что назначенный в 2015 году командующим Повітряных сил Збройних сил України генерал-полковник Сергей Дроздов инициировал проверку состояния имеющегося у «Незалежной» парка военных самолетов с учетом продления сроков их службы и ресурса. Результаты этого «аудита», проведенного Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники ВСУ, получились обескураживающими. Оказалось, что украинские пилоты смогут эксплуатировать свои МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25 до 2025 года. Максимум — до 2030-го, но это, как говорится, уже «край». Потом – неизбежное массовое списание бортов в связи с их запредельным износом. Такое положение вещей подтолкнуло Киев к проработке вариантов обновления авиапарка своих Воздушных сил.
Полагаться на свой ОПК в деле оперативного создания и выпуска современных истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков Дроздов не мог. Вариант с пополнением Воздушных сил Украины самолетами советского производства из Восточной Европы тоже не рассматривался – эти машины были не новее уже имевшихся у украинцев. Идея получения современных реактивных боевых самолетов западного производства уперлась в их запредельную для Киева стоимость, а главное – в нежелание Запада такие самолеты Украине поставлять. Уяснив все это, Дроздов начал изыскивать для пополнения Воздушных сил Украины «эконом-вариант» и, как ему показалось, нашел таковой в виде идеи покупки бразильских турбовинтовых Embraer EMB-314 Super Tucano.
Любопытно, что даже на эти машины у Киева денег не хватало, но Дроздов тут очень надеялся на помощь США.
С целью проведения переговоров о приобретении легких штурмовиков, 2 августа 2019 года командующий Воздушных сил Украины тайно прибыл на бразильскую авиабазу Кампо-Гранде, о чем тут же проболтался испаноязычный информресурс infodefensa.com. Конфуз с нарушением режима секретности, дополненный откровенным нежеланием бразильцев участвовать в предложенной украинской стороной «мутной схеме» покупки Киевом Super Tucano, привел к тому, что из Кампо-Гранде Дроздов вместо заключенного контракта увез лишь воспоминания о пышном банкете.
Впоследствии Киев неоднократно пытался инициировать новые переговоры с бразильцами о приобретении у них легких штурмовиков, но всякий раз – неудачно. Не помогло даже давление, которое на Бразилию в интересах Украины пытались оказать США. Бразильцы упрямо избегали предметного разговора как о поставках Киеву легких штурмовиков, выпущенных в Бразилии, так и о своем согласии на поставку украинцам Super Tucano, собиравшихся в американской Флориде.
Полет в один конец…
Начало СВО неуступчивость бразильцев, чей президент Луис Инасиу Лула да Силва был настроен на выстраивание конструктивных отношений с РФ и КНР, не поколебало. С оглядкой на этот факт, к гуляющим в апреле 2023-го слухам о возможной передаче американцами Украине «десятков» Super Tucano следует относиться достаточно критически.
Тем не менее, давайте представим, что бразильские легкие штурмовики у «Незалежной» все же появились. Например – из числа бывших афганских, «сбежавших» в августе 2021 года в Узбекистан и Таджикистан, отремонтированных с американской помощью и переданных через вторые-третьи руки Киеву. Мне видятся следующие «плюсы» такого события для украинской стороны:
– Воздушные силы Украины наконец-то получают новые и достаточно современные для своего класса боевые самолеты;
– Освоить турбовинтовой Super Tucano личный состав Воздушных сил Украины сможет быстрее, чем реактивный боевой самолет западного производства. Мало того, в своей двухместной модификации Super Tucano исходно является «летающей партой», что весьма ценно для Воздушных сил Украины, испытывающих большой дефицит не только боевых, но и учебных самолетов;
– Super Tucano может работать с небольших аэродромов, включая те, что имеют грунтовые ВПП;
– Embraer EMB-314 обладает номенклатурой современного оборудования и вооружения, позволяющей в благоприятных условиях эффективно использовать эту машину не только как ударную, но и разведывательную. При этом, что в ударной, что в разведывательной ипостаси возможности Super Tucano существенно превосходят таковые у используемого ВСУ разведывательно-ударного беспилотника турецкого производства Bayraktar TB2.
Словом, недооценивать Super Tucano не желательно. Но и переоценивать эту машину тоже не стоит. Почему? Потому что она не приспособлена для действий в районах, насыщенных современными средствами эшелонированной ПВО. Для турбовинтового легкого штурмовика, «заточенного» под использование в контрпартизанских операциях или конфликтах малой интенсивности, вылет на штурмовку российских позиций в зоне проведения СВО с достаточно большой вероятностью станет полетом в один конец.