К слухам о передаче Украине «десятков» самолетов Super Tucano следует относиться критически

Понятно, что такими темпами «Повітряні сили Збройних сил України» рискуют довольно быстро остаться без летчиков и самолетов. Причем, если первых Киев еще может набрать, мобилизуя на Украине вчерашних курсантов, пилотов-пенсионеров, а также нанимая иностранных летчиков-«волонтеров», то с пополнением летного парка у ВСУ дело обстоит куда труднее: запасы советских самолетов и запчастей к ним в Восточной Европе близки к исчерпанию, а начинать поставки украинцам американских F-16 и французских Mirage 2000 на Западе все еще не решаются. Ситуация для Киева складывается настолько аховая, что Воздушные силы Украины будут рады получению из-за границы любого летательного средства западного производства, к которому можно прицепить бомбы и ракеты, даже если это средство и не будет реактивным истребителем. С учетом данного нюанса не удивительно, что на Украине вызывает нешуточный ажиотаж любые сообщения о возможном получении ВСУ бразильских легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EMB-314 Super Tucano.