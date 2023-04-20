Власти Буркина-Фасо создали национальную координационную группу по борьбе с терроризмом

Национальная координационная группа по борьбе с терроризмом (CNCT) позволит властям в Уагадугу более гибко управлять Силами обороны и безопасности (SDF). Кроме того, CNCT поможет чиновникам эффективнее распределять финансирование и точечно вносить правки в стратегии по устранению боевиков.