Власти Буркина-Фасо создали национальную координационную группу по борьбе с терроризмом

Уагадугу, 20 апреля. Чиновники Буркина-Фасо создали специальное ведомство для управления, мониторинга и оценки реализации национальной стратегии борьбы с терроризмом.
Департамент возглавит премьер-министр республики Апполинер Кьелем де Тамбела. Основной задачей структуры станет определение приоритетов правительства в противостоянии радикальным формированиям.
Национальная координационная группа по борьбе с терроризмом (CNCT) позволит властям в Уагадугу более гибко управлять Силами обороны и безопасности (SDF). Кроме того, CNCT поможет чиновникам эффективнее распределять финансирование и точечно вносить правки в стратегии по устранению боевиков.
Ранее глава Буркина-Фасо Ибрагим Траоре подписал указ о всеобщей мобилизации граждан для противодействия радикалам. Благодаря закону, правительство получит неограниченные ресурсы и возможности применения вооруженных сил.
Позднее президент республики расформировал парашютно-десантный и артиллерийский полки и перевел их в специализированные подразделения, которые вошли в состав сухопутных войск. Данная реструктуризация в рядах ВС упростит административную работу и обеспечит более оперативное реагирование отрядов на приказы руководства.