Участник банды Басаева Махди Магомедов признан виновным в нападении на военнослужащих

Доказательства Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу суд признал достаточными, чтобы вынести приговор Махди Магомедову, который обвиняется в нападении на военнослужащих, сообщает пресс-служба органа.
Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года Магомедов был участником нападения на военнослужащих шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт в Чечне. Обвиняемого приговорили к 23 годам исправительной колонии строгого режима.
Банда совершила атаку с трех сторон. Магомедов прицельно совершал выстрелы в людей. В результате нападения погибли 84 военных, четверых ранили.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в столице арестована убийца из Сибири, которая скрывалась от суда почти 30 лет.