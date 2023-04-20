Участник банды Басаева Махди Магомедов признан виновным в нападении на военнослужащих

Следствие и суд установили, что 29 февраля 2000 года Магомедов был участником нападения на военнослужащих шестой роты 104 полка 76 Псковской дивизии ВДВ в районе села Улус-Керт в Чечне. Обвиняемого приговорили к 23 годам исправительной колонии строгого режима.