Глава ЦБ РФ Набиуллина: Центробанк допускает вмешательство в работу валютного рынка

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк считает возможным вмешательство в работу валютного рынка при возникновении угрозы финансовой стабильности. Об этом сообщает РБК.
«Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым только когда события на нем создают угрозу для финстабильности, как это было прошлой весной», — сказала глава ЦБ.
Набиуллина добавила, что в настоящий момент сохраняется приверженность к плавающему курсу, который очень действенно стабилизирует национальную экономику.
Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что Центральный банк России готов приступить к пилотированию цифрового рубля.