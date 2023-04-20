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Глава ЦБ РФ Набиуллина: Центробанк допускает вмешательство в работу валютного рынка

Экономика
Глава ЦБ РФ Набиуллина: Центробанк допускает вмешательство в работу валютного рынка

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк считает возможным вмешательство в работу валютного рынка при возникновении угрозы финансовой стабильности. Об этом сообщает РБК.

«Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым только когда события на нем создают угрозу для финстабильности, как это было прошлой весной», — сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что в настоящий момент сохраняется приверженность к плавающему курсу, который очень действенно стабилизирует национальную экономику.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что Центральный банк России готов приступить к пилотированию цифрового рубля.
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