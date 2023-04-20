Тестовая рассылка электронных повесток началась в Петербурге

Рассылка электронных повесток в тестовом режиме началась в Петербурге. Об этом сообщил военный комиссар Северной столицы Сергей Качковский.
По его словам, уведомления горожанам приходят в личный кабинет на портале «Госуслуги». Вместе с тем, ведется проработка оповещения местных жителей с помощью СМС-сообщений, пояснил Качковский.
Электронные повестки будут рассылаться в ходе весеннего призыва 2023 года в тестовом режиме и на данном этапе должны дублироваться традиционными способами, ранее заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.