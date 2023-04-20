Кремль: Ядерное оружие Франции и Великобритании нужно учитывать в переговорах о сокращении

США контролируют ядерное оружие Франции и Великобритании, что нужно учитывать при обсуждении сокращения вооружений, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Об этом говорится в сообщении издания «Вести». По словам ведомства, арсеналы этих стран необходимо рассматривать как одно целое, так как все они принадлежат странам, входящим в блок НАТО, противостоящий России. Новый договор о сокращении стратегических вооружений может быть заключен только с учетом этого факта, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Ранее издание Infox.ru писало, что Дмитрий Песков оценил реакцию Запада на размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. По его словам, западные страны устроили истерику из-за этого решения.