Кремль: Ядерное оружие Франции и Великобритании нужно учитывать в переговорах о сокращении

Об этом говорится в сообщении издания «Вести». По словам ведомства, арсеналы этих стран необходимо рассматривать как одно целое, так как все они принадлежат странам, входящим в блок НАТО, противостоящий России. Новый договор о сокращении стратегических вооружений может быть заключен только с учетом этого факта, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.