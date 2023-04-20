Количество случаев отравления химической этиологии в Красноярске увеличивается

В Красноярске растет число случаев отравления химической этиологии. За прошедший год количество таких эпизодов по сравнению с 2021 годом выросло на 11,9%.
Всего в Красноярске зарегистрировано 3 820 пострадавших. 80% из числа отравившихся — это взрослые люди. Чаще всего такой диагноз устанавливался мужчинам, сообщает сетевое издание «НИА — Красноярск».
Среди детей и подростков преобладали случаи отравления лекарственными средствами. В группе взрослого населения - алкоголем. Увеличивается количество случаев со смертельным исходом. В 2022 году в Красноярском крае их было зарегистрировано 1 228. Среди скончавшихся от отравления жителей региона 30 детей. Самыми частыми причинами острых отравлений с летальным исходом было токсическое действие наркотических веществ, алкоголя, угарного газа.