Количество случаев отравления химической этиологии в Красноярске увеличивается

Среди детей и подростков преобладали случаи отравления лекарственными средствами. В группе взрослого населения - алкоголем. Увеличивается количество случаев со смертельным исходом. В 2022 году в Красноярском крае их было зарегистрировано 1 228. Среди скончавшихся от отравления жителей региона 30 детей. Самыми частыми причинами острых отравлений с летальным исходом было токсическое действие наркотических веществ, алкоголя, угарного газа.