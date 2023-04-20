Музыкант-патриот SHAMAN представил новый клип на песню «Мы» с видами Красной площади

Известный исполнитель SHAMAN представил новый клип на одну из своих наиболее популярных песен «Мы». Ролик, снятый одним дублем, опубликован на официальном YouTube-канале артиста.
Как стало известно, видео создавалось в самом сердце страны — на Красной площади. При этом музыкант подчеркнул, что смог запечатлеть всемирно известные и «вечные, как и сама Россия» постройки.
«Россия — это все те, кто говорит и думает по-русски, кто здесь живёт и кто считает нашу землю своей Родиной», — добавил SHAMAN.
Ранее певец признался, что проявление эмоций в повседневной жизни является для него «непозволительной роскошью». Все свои переживания и волнение артист выплескивает во время концертов, тем самым стараясь воодушевить поклонников.