Военный эксперт Виктор Литовкин: никто не станет выводить «Петра Великого» из состава флота

При этом часть личного состава ракетного крейсера «Петр Великий» уже переведена в состав экипажа корабля «Адмирал Нахимов». Военные моряки занимаются изучением нового вооружения и оборудования корабля, готовясь к его приемке. На корабле «Петр Великий», по планам военных, должна остаться лишь небольшая часть команды. Численность экипажа на крейсере «Адмирал Нахимов», по данным источников в Минобороны, составляла 744 человека — 101 офицер, 130 мичманов и 513 матросов, а также 18 человек летного персонала. После модернизации систем вооружений и оборудования, экипаж корабля после его спуска на воду может быть немного сокращен.