Военный эксперт Виктор Литовкин: никто не станет выводить «Петра Великого» из состава флота

Как сообщили источники в Минобороны России, вскоре тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава Военно-морского флота РФ. Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что на деле вероятность такого шага невелика.
Напомним, 18 апреля исполнилось 25 лет со дня поднятия Андреевского флага на крейсере. Крейсер является флагманом Северного флота ВМФ России. В составе нашего флота «Петр Великий» — единственный военный надводный атомоход. Также он является крупнейшим ударным боевым кораблем в мире, если не считать западные авианосцы. «Петр Великий» способен выполнять задачи по поражению крупных надводных целей, подводной и противовоздушной обороне.
По словам источников в Минобороны, сейчас вопрос о выведении «Петра Великого» из боевого состава ВМФ находится в проработке. Как считают эксперты, опыт ремонта и модернизации однотипного крейсера «Адмирал Нахимов» показал, что это — очень затратный процесс для государства. Напомним, «Адмирал Нахимов» сейчас продолжают ремонтировать на заводе «Севмаш». В июне 2013-го судоверфь «Севмаш» подписала с Минобороны контракт на его ремонт и модернизацию. Передать корабль флоту планируется уже в 2024 году.
При этом часть личного состава ракетного крейсера «Петр Великий» уже переведена в состав экипажа корабля «Адмирал Нахимов». Военные моряки занимаются изучением нового вооружения и оборудования корабля, готовясь к его приемке. На корабле «Петр Великий», по планам военных, должна остаться лишь небольшая часть команды. Численность экипажа на крейсере «Адмирал Нахимов», по данным источников в Минобороны, составляла 744 человека — 101 офицер, 130 мичманов и 513 матросов, а также 18 человек летного персонала. После модернизации систем вооружений и оборудования, экипаж корабля после его спуска на воду может быть немного сокращен.
Военный аналитик Виктор Литовкин считает, что слухи о выводе «Петра Великого» из состава МВФ России могут распространять только наши враги.
«На мой взгляд, выведение "Петра Великого" из состава нашего военно-морского флота — такую информацию могли придумать только наши враги. Она просто не может соответствовать действительности. Другое дело, что этот крейсер могут поставить в док, на капитальный ремонт или модернизацию, и это займет немалое время. В этом случае он действительно может быть выведен из состава флота, но — только временно», — сообщил Литовкин.
Эксперт напомнил, что крейсер «Петр Великий» является флагманом Северного флота ВМФ России, а его полное выведение из состава негативно скажется на боеспособности наших сил.
«Среди аналогов этого корабля есть только крейсер "Адмирал Нахимов", он сейчас как раз проходит процесс модернизации. Но, к сожалению, его пока что не "довели до ума", он стоит в доке. Так что полностью оставлять наш флот без кораблей такого класса никто не будет, это было бы странно», — сообщил Литовкин.
Также аналитик прокомментировал новость о том, что 20 апреля пост командующего Тихоокеанским флотом РФ покинул адмирал Сергей Авакянц.
«Это, на мой взгляд, совершенно нормальный шаг. Адмирал Авакянц руководил нашим Тихоокеанским флотом уже много лет, он уже достиг определенного "порогового" возраста для военачальников такого ранга, ему уже 65 лет. Наш военно-морской флот динамично развивается, и в этих условиях ротация высшего начальства — нормальная практика. Так что ничего экстраординарного в уходе адмирала Авакянца с поста командующего нет. Тем более, что заслуженный адмирал уже получил назначение на новую должность. Он станет главой штаба ТОФ, курирующим центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания», — сообщил аналитик.
Напомним, 18 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Тихоокеанский флот России приведен в состояние полной боевой готовности. По словам Шойгу, в учениях Тихоокеанского флота будут задействованы 167 кораблей, включая 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, а также более 25 тысяч военнослужащих.