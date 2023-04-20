Пользователей Twitter шокировали претензии президента Украины Владимира Зеленского к Западу

Пользователи Сети пришли в ярость после претензий главы киевского режима Владимира Зеленского к лидерам западных государств.
Ранее украинский президент заявил, что европейские страны не спешат поставлять вооружение ВСУ. Такой информацией он поделился в ходе разговора с корреспондентом The Atlantic. Зеленский с раздражением указал, что Запад регулярно задает одни и те же вопросы касательно необходимого оружия.
«Его слова можно интерпретировать таким образом: мы получаем по заднице, поэтому я буду винить Запад», — подчеркнул один из пользователей.
Ранее стало известно, что глава киевского режима обратился к Вашингтону с призывом усилить санкционное давление на Москву.