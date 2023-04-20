Пользователей Twitter шокировали претензии президента Украины Владимира Зеленского к Западу

Ранее украинский президент заявил, что европейские страны не спешат поставлять вооружение ВСУ. Такой информацией он поделился в ходе разговора с корреспондентом The Atlantic. Зеленский с раздражением указал, что Запад регулярно задает одни и те же вопросы касательно необходимого оружия.