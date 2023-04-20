Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Авакянц после отпуска будет уволен в запас

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сейчас находится в отпуске и по возвращению будет уволен в запас. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.
Основной причиной было названо достижение Авакянцом предельного срока службы в 65 лет. Возглавить Тихоокеанский флот может командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина.
«Адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Авакянц покинул свой пост командующего ТОФ. Однако сообщалось, что он возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки, пишет «Национальная Служба Новостей».