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Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Авакянц после отпуска будет уволен в запас

Армия
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Авакянц после отпуска будет уволен в запас

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц сейчас находится в отпуске и по возвращению будет уволен в запас. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Основной причиной было названо достижение Авакянцом предельного срока службы в 65 лет. Возглавить Тихоокеанский флот может командующий Балтийским флотом адмирал Виктор Лиина.

«Адмирал Сергей Авакянц в настоящее время находится в отпуске с последующим увольнением в запас по достижении предельного возраста службы в Вооруженных силах РФ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Авакянц покинул свой пост командующего ТОФ. Однако сообщалось, что он возглавит штаб, курирующий центры военно-спортивной подготовки, пишет «Национальная Служба Новостей».
Сергей Авакянц тихоокеанский флот отставка
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