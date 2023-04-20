Анонимно опубликованные доходы депутатов ЗакСа Петербурга не совпали с цифрами в декларациях

Депутаты ЗакСа Петербурга раскрыли свои доходы. Однако некоторые суммы не совпадают с официальными документами.
Изначально парламентарии отчитывались анонимно, каждого отмечали только цифрой. По сообщениям РБК, наиболее успешным оказался «депутат 27». За 2022 год ему удалось заработать 106 миллионов рублей.
Позже некоторые из них показали декларации. Среди таких оказался председатель ЗакСа Александр Бельский. Выяснилось, что за прошедший год он заработал более четырех миллионов рублей. Исходя из суммы, он «прятался» под строкой — «депутат номер десять». При этом, доходы супруги парламентария из анонимного списка превышают 5,6 млн рублей. В декларации Бельского указано только 353 132 тысяч.
Стоит отметить, что он оказался не единственным. Несоответствие в доходах супругов заметили у депутатов Бориса Вишневского и Александра Шилова.
Ранее более 70% респондентов канала «Петербург – Город перемен» высказались за отставку губернатора Северной столицы Александра Беглова. В исследовании приняли участие более 750 тыс. человек.