Анонимно опубликованные доходы депутатов ЗакСа Петербурга не совпали с цифрами в декларациях

Позже некоторые из них показали декларации. Среди таких оказался председатель ЗакСа Александр Бельский. Выяснилось, что за прошедший год он заработал более четырех миллионов рублей. Исходя из суммы, он «прятался» под строкой — «депутат номер десять». При этом, доходы супруги парламентария из анонимного списка превышают 5,6 млн рублей. В декларации Бельского указано только 353 132 тысяч.