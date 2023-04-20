ФАН публикует кадры ночного ДТП на Лиговском проспекте в Петербурге

Водитель автомобиля марки BMW сбил женщину на пересечении Лиговского проспекта и Разъезжей улицы в Петербурге. Видео с места происшествия публикует ФАН.
На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости въезжает в дорожное ограждение. ДТП произошло у станции метро «Лиговский проспект». В результате удара также пострадал пешеход 1960 года рождения.
«По предварительным данным водитель был трезв. В результате ДТП женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП», — рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
Две иномарки ранее столкнулись на Шлиссельбургском проспекте в микрорайоне Рыбацкое Невского района Северной столицы. Сообщилось, что оба водителя не признавали вины в совершении ДТП.