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ФАН публикует кадры ночного ДТП на Лиговском проспекте в Петербурге

Происшествия
ФАН публикует кадры ночного ДТП на Лиговском проспекте в Петербурге

Водитель автомобиля марки BMW сбил женщину на пересечении Лиговского проспекта и Разъезжей улицы в Петербурге. Видео с места происшествия публикует ФАН.

На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости въезжает в дорожное ограждение. ДТП произошло у станции метро «Лиговский проспект». В результате удара также пострадал пешеход 1960 года рождения.

«По предварительным данным водитель был трезв. В результате ДТП женщина в тяжелом состоянии госпитализирована. Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают детали ДТП», — рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Две иномарки ранее столкнулись на Шлиссельбургском проспекте в микрорайоне Рыбацкое Невского района Северной столицы. Сообщилось, что оба водителя не признавали вины в совершении ДТП.
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