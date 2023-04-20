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Оранжевый дым поднялся над Кировским заводом в Петербурге

Происшествия
Оранжевый дым поднялся над Кировским заводом в Петербурге

Водители Петербурга сняли на видео оранжевый дым, поднимающимся над Кировским заводом.

Сейчас Росприроднадзор проверяет сведения о выбросах. В соцсетях отмечают, что такого рода дым появляется, когда происходит очистка и обдувка мартеновских печей. Газы при этом должны проходить через специальную станцию.

В конце марта сообщалось, что сотрудников завода не стали эвакуировать из-за пожара на территории гаражей в Петербурге. К задымлению привело горение горюче-смазочных материалов.

Ранее россиян призвали не жечь траву в праздники. Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей».
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