Оранжевый дым поднялся над Кировским заводом в Петербурге

Водители Петербурга сняли на видео оранжевый дым, поднимающимся над Кировским заводом.
Сейчас Росприроднадзор проверяет сведения о выбросах. В соцсетях отмечают, что такого рода дым появляется, когда происходит очистка и обдувка мартеновских печей. Газы при этом должны проходить через специальную станцию.
В конце марта сообщалось, что сотрудников завода не стали эвакуировать из-за пожара на территории гаражей в Петербурге. К задымлению привело горение горюче-смазочных материалов.
Ранее россиян призвали не жечь траву в праздники. Об этом сообщает «Национальная Служба Новостей».