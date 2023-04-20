Полицейские Приморья установили всех причастных к избиению 11-летней девочки

Полиция установила личности всех участников инцидента с избиением 11-летней девочки в поселке Липовцы Приморского края. С двумя 13-летними школьницами и их законными представителями проведены разъяснительные беседы.
На улице поселка между подростками произошел конфликт, переросший в драку. 11-летняя девочка получила травмы. Ей выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью определения степени тяжести телесных повреждений, сообщает ИА PrimaMedia.
Ранее семьи несовершеннолетних, а также сами подростки на учете в ОМВД России по Октябрьскому району не состояли. С ними проведены профилактические беседы воспитательного характера. Проверка по данному факту продолжается. Собранный полицейскими материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия мер профилактического характера.