Восьмиклассник из Петербурга угрожал захватить школу, чтобы встретиться с Владимиром Путиным

19 апреля на электронную почту ФСБ пришло сообщение от школьника. На прикрепленном к нему фото был изображен ученик, держащий в руках винтовку. Ученик пригрозил захватить школу в том случае, если Владимир Путин откажется приехать в Санкт-Петербург и побеседовать с восьмиклассником.