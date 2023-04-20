Восьмиклассник из Петербурга угрожал захватить школу, чтобы встретиться с Владимиром Путиным

Восьмиклассник так сильно захотел встретиться с президентом России, что пригрозил ФСБ захватить одну из школ Петербурга, если Владимир Путин не исполнит его желание. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
19 апреля на электронную почту ФСБ пришло сообщение от школьника. На прикрепленном к нему фото был изображен ученик, держащий в руках винтовку. Ученик пригрозил захватить школу в том случае, если Владимир Путин откажется приехать в Санкт-Петербург и побеседовать с восьмиклассником.
«Решать вам, Владимир Владимирович», — добавил он в послании.
Полицейский сразу же поспешили в школу на Большой Монетной. Однако, прибыв на место, ими не было найдено ни одного опасного предмета. После сотрудники правоохранительных органов смогли задержать злоумышленника. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в алабамской школе для защиты детей и учителей установили пуленепробиваемую комнату.