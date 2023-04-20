Министерство торговли США оштрафовало компанию Seagate за поставку жестких дисков Huawei

Министерство торговли США оштрафовало Seagate Technology на 300 миллионов долларов за сотрудничество с китайской компанией Huawei, передает журнал Ferra.ru.
Seagate оштрафовали за поставку жестких дисков Huawei в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года. Сотрудничество с китайской компанией они вели после запрета на экспорт Соединенных Штатов. Закупка продукции в денежном эквиваленте составила более 1,1 миллиарда долларов.
В Seagate утверждали, что они некорректно изучили правила экспорта, а также товары, которые поставляли Huawei, были собраны не в Штатах. Министерство торговли не приняло этот аргумент, объяснив это тем, что происхождение продукции тоже имеет значение.
Американская компания отныне должна платить штраф в течении пяти лет по 15 миллионов долларов за квартал. Также она лишится экспортных привилегий на тот же срок. Этот штраф является самым крупным в истории ведомства.
Ранее «Ридус» сообщал, что Германия планирует запретить компоненты Huawei и ZTE в своих сетях 5G.