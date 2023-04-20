Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Министерство торговли США оштрафовало компанию Seagate за поставку жестких дисков Huawei

Экономика
Министерство торговли США оштрафовало компанию Seagate за поставку жестких дисков Huawei

Министерство торговли США оштрафовало Seagate Technology на 300 миллионов долларов за сотрудничество с китайской компанией Huawei, передает журнал Ferra.ru.

Seagate оштрафовали за поставку жестких дисков Huawei в период с августа 2020 года по сентябрь 2021 года. Сотрудничество с китайской компанией они вели после запрета на экспорт Соединенных Штатов. Закупка продукции в денежном эквиваленте составила более 1,1 миллиарда долларов.

В Seagate утверждали, что они некорректно изучили правила экспорта, а также товары, которые поставляли Huawei, были собраны не в Штатах. Министерство торговли не приняло этот аргумент, объяснив это тем, что происхождение продукции тоже имеет значение.

Американская компания отныне должна платить штраф в течении пяти лет по 15 миллионов долларов за квартал. Также она лишится экспортных привилегий на тот же срок. Этот штраф является самым крупным в истории ведомства.

Ранее «Ридус» сообщал, что Германия планирует запретить компоненты Huawei и ZTE в своих сетях 5G.
Seagate Technology huawei США министерство торговли сша
Военкоры ФАН