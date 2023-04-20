Его постановки показывали во всем мире: 37 лет без драматурга Алексея Арбузова

С тех пор его любовь к театру не проходила ни на день. Он часто проводил время в БДТ и был знаком с каждой постановкой, проходившей в нем. Уже в 14 лет он начал подрабатывать в массовке Мариинского театра, а два года спустя начал учиться в драматической студии под руководством Павла Гайдебурова. По завершению учебы его приняли в труппу Передвижного театра.