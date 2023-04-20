Его постановки показывали во всем мире: 37 лет без драматурга Алексея Арбузова

Ровно 37 лет назад ушел из жизни советский драматург, Лауреат Государственной премии СССР Алексей Арбузов. Светлый человек с тяжелой судьбой – таким его запомнил весь культурный мир. Его постановки находили отклик у большинства зрителей, они были такими душевными и проникновенными. ФАН публикует биографию талантливого драматурга.
Алексей Арбузов родился в 1908 году в Москве. Его отец Николай работал банковским клерком в Петербурге, а мать Надежда, принадлежавшая к помещичьему сословию, занималась воспитанием сына.
В 1914 году семья направилась в Петроград (ныне Санкт-Петербург). Между родителями Алексея произошел разлад после начала революции 1917 года. Тогда отец потерял все свои деньги и, бросив супругу одну с ребенком, ушел к другой женщине. Мать Алексея была не в силах вынести такой удар. Голод и стресс «сделали свое дело»: вскоре она заболела и умерла. Так будущий великий драматург стал сиротой и начал бродяжничать, оказавшись в колонии для трудновоспитуемых детей.
Первая связь Арбузова с театром произошла в подростковые годы. Тогда он увидел в Большом драматическом театре спектакль Фридриха Шиллера «Разбойники», посвященный красноармейцам, которые уходили на фронт, и вдохновился им. Перед началом постановки на сцену вышел поэт Александр Блок со вступительным словом, что особенно запомнилось будущему драматургу.
С тех пор его любовь к театру не проходила ни на день. Он часто проводил время в БДТ и был знаком с каждой постановкой, проходившей в нем. Уже в 14 лет он начал подрабатывать в массовке Мариинского театра, а два года спустя начал учиться в драматической студии под руководством Павла Гайдебурова. По завершению учебы его приняли в труппу Передвижного театра.
В 1928 году Алексей Арбузов принял решение уйти из театра и, совместно с другими актерами, создать собственный «Цех экспериментальной драмы». Однако, идея не обвенчалась успехом: произошел распад группы, после чего он начал работу в театре на колесах. Собственного драматурга у учреждения не было, поэтому Арбузов решил взять эту роль на себя и написал многоактную пьесу «Класс». Но разочарование ждало его и тут: постановка с треском провалилась.
После череды неудач, Арбузов переехал в Москву, где устроился сперва в Театр имени Всеволода Мейерхольда, а затем в Театр Пролеткульта. Уже в 1939 году совместно с режиссером Валентином Плучеком создал Московскую театральную студию, более известную как «Арбузовская студия». После начала Великой Отечественной войны она стала фронтовым театром, а затем и вовсе прекратила свое существование.
Старания Алексея Арбузова не прошли даром и в тот же 1939 год выходит его пьеса «Таня», которая стала сенсационной и была положительно воспринята аудиторией. Большая часть постановок драматурга были воспроизведены во многих странах мира, в Советском союзе и вовсе не исчезали из репертуаров театров. К примеру, «Иркутская история» была сыграна только в 1960—1961 годах более 9000 раз.
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