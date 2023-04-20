Суд Москвы оштрафовал «Википедию» на 1,5 миллиона рублей

Московский суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей владельца «Википедии» за отказ удалить недостоверную информацию о боях за Ахтырку Сумской области во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщают СМИ из зала суда.