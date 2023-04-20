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Суд Москвы оштрафовал «Википедию» на 1,5 миллиона рублей

Общество
Суд Москвы оштрафовал «Википедию» на 1,5 миллиона рублей

Московский суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей владельца «Википедии» за отказ удалить недостоверную информацию о боях за Ахтырку Сумской области во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщают СМИ из зала суда.

Компания неоднократно подвергалась административным наказаниям за аналогичные правонарушения. В одно из предыдущих разбирательств владельца русскоязычной «Википедии» суд признал компанию Wikimedia Foundation виновной также за отказ удалить запрещенную статью и назначил штраф суммой два миллиона рублей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по поводу возможного закрытия «Википедии» на территории РФ. Он отметил, что в энциклопедии слишком много ошибок и недостоверной информации.
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