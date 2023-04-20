Суд Москвы оштрафовал «Википедию» на 1,5 миллиона рублей

Московский суд оштрафовал на 1,5 миллиона рублей владельца «Википедии» за отказ удалить недостоверную информацию о боях за Ахтырку Сумской области во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщают СМИ из зала суда.
Компания неоднократно подвергалась административным наказаниям за аналогичные правонарушения. В одно из предыдущих разбирательств владельца русскоязычной «Википедии» суд признал компанию Wikimedia Foundation виновной также за отказ удалить запрещенную статью и назначил штраф суммой два миллиона рублей.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал комментарий по поводу возможного закрытия «Википедии» на территории РФ. Он отметил, что в энциклопедии слишком много ошибок и недостоверной информации.