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Госдума России рассмотрит законопроект о самозапрете граждан на получение кредитов

Общество
Госдума России рассмотрит законопроект о самозапрете граждан на получение кредитов

Граждане могут получить право на внесение запрета в свою кредитную историю, согласно которому организации не смогут заключать с ними договор о потребительском займе. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, указали в пресс-службе комитета по финансовому рынку.

Как стало известно, инициатива принадлежит группе парламентариев во главе с Анатолием Аксаковым. При этом, основная цель документа — снижение уровня мошенничества.

Речь идет о тех случаях, когда злоумышленники используют личные данные людей и берут с их помощью кредиты. По мнению авторов законопроекта, самозапрет на получение займов может способствовать предотвращению таких ситуаций в будущем.

Ранее стало известно, что правительство РФ не поддержало инициативу о возврате летнего и зимнего времени на территории страны. Предложение поступило от депутата Госдумы Михаила Матвеева.
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