Детский омбудсмен проверит работу учителя во Владивостоке после аудиозаписи ее ругани на детей

Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова разместила на своей странице в соцсети обращение матери ученицы одной из школ Владивостока. На переданной ей аудиозаписи урока слышно, как учитель оскорбляет детей.
Мама девочки рассказала, что только глубокой ночью смогла успокоить свою дочь. Девочка плакала и говорила, что боится идти в школу, передает ИА PrimaMedia. На аудиозаписи урока слышно, как учительница оскорбляет и унижает детей, называя их «дура», «придурок», «дебилоид».
Омбудсмен описывает эмоции матери девочки как боль и обиду за дочь. Ольга Романова подчеркнула недопустимость такого поведения учителя. Она сообщила, что отправляется в школу с проверкой.