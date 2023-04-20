Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минкультуры РФ будет помогать расследованию дела экс-замминистра Ольги Яриловой

Происшествия
Минкультуры РФ будет помогать расследованию дела экс-замминистра Ольги Яриловой

Министерство культуры заявило о сотрудничестве со следствием по делу о превышении полномочий заместителем министра Ольгой Яриловой, сообщили в ведомстве.

В министерстве подтвердили, что осведомлены об аресте бывшей чиновницы и предъявленных ей обвинениях. Ведомство будет оказывать помощь в расследовании дела Яриловой.

«Министерство, безусловно, будет оказывать всемерную поддержку и содействие следственным и правоохранительным органам», — говорится в заявлении пресс-службы Минкультуры РФ.

Ранее сообщалось, что суд арестовал Ярилову на два месяца по делу о хищении 200 миллионов рублей во время работы в проекте «Пушкинская карта». Экс-замминистра может грозить до десяти лет лишения свободы.
ольга ярилова минкультуры россии следствие
Военкоры ФАН