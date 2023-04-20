Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «аморальной» риторику США в отношении визита Лаврова на Кубу

Представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о визите главы ведомства Сергея Лаврова на Кубу и ряд других стран. Она дала оценку заявлениям Белого дома в отношении этих стран.
В рамках передачи «Полный контакт» с ведущим Владимиром Соловьевым она подчеркнула, что подобные заявления – это «аморальная и самоуничтожительная риторика». По ее мнению, у представителей США «случился коллапс». Захарова напомнила, что высказывания в отношении суверенных стран со стороны США неуместны, так как Америка уже не занимается работорговлей.
«Нам все равно, что говорит Госдеп и Белый дом по поводу той работы, которую ведет МИД РФ по реализации российского же внешнеполитического курса», – подчеркнула представитель МИД.
Ранее Захарова сообщала о проведении переговоров с дипломатами США, Канады и Великобритании. По ее мнению, мероприятие проводилось «в жестокой форме».