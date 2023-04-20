Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «аморальной» риторику США в отношении визита Лаврова на Кубу

В рамках передачи «Полный контакт» с ведущим Владимиром Соловьевым она подчеркнула, что подобные заявления – это «аморальная и самоуничтожительная риторика». По ее мнению, у представителей США «случился коллапс». Захарова напомнила, что высказывания в отношении суверенных стран со стороны США неуместны, так как Америка уже не занимается работорговлей.