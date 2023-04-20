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Правоохранители задержали жителя Запорожья, изготавливавшего бомбу для нападения на пост ВС РФ

Происшествия
Правоохранители задержали жителя Запорожья, изготавливавшего бомбу для нападения на пост ВС РФ

Силовики задержали жителя Запорожской области, причастного к террористической деятельности. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Следователи установили, что житель Токмака в начале апреля по просьбе своего знакомого нашел необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства и передал их ему. Применить самодельную бомбу планировалось при атаке на блокпост Вооруженных сил РФ, расположенный в Токмаке. Подозреваемый был осведомлен об этом.

Преступление не было доведено до конца по независящим от членов группы обстоятельствам. Задержанного поместили под стражу. Сейчас устанавливаются иные лица, причастные к инциденту.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя города Гаврилов-Яма Ярославской области по подозрению в призывах к терроризму. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
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