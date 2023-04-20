Правоохранители задержали жителя Запорожья, изготавливавшего бомбу для нападения на пост ВС РФ

Следователи установили, что житель Токмака в начале апреля по просьбе своего знакомого нашел необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства и передал их ему. Применить самодельную бомбу планировалось при атаке на блокпост Вооруженных сил РФ, расположенный в Токмаке. Подозреваемый был осведомлен об этом.