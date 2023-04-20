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Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили десятки террористов на севере и западе республики

Весь мир
Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили десятки террористов на севере и западе республики

Уагадугу, 20 апреля. Силы обороны и безопасности (SDF) Буркина-Фасо провели ряд контртеррористических операций в нескольких регионах республики.

Подразделения ВВС страны нанесли серию высокоточных авиаударов по позициям боевиков в районах Кенедугу, Сахель и Булкиемде. После зачистки с воздуха сухопутные подразделения проверили укрытия и уничтожили остатки радикалов.

В результате спецопераций бойцы республиканской армии конфисковали большое количество вооружения, техники и амуниции террористов. Кроме того, военнослужащие обнаружили несколько складов с боеприпасами, которые принадлежали группировкам.

Силы обороны и безопасности Буркина-Фасо совместно с Добровольцами в защиту Отечества (VDP) успешно противостоят бандформированиям по всей территории страны. Ранее военнослужащие провели серию точечных атак по позициям боевиков в районах Уахигуя, Ятенге и Фалангунту, где уничтожили десятки террористов.

Позднее SDF и VDP обезвредили более 100 членов группировки во время нападения на базу правительственных войск. Радикалы попытались застать бойцов врасплох, но солдаты оперативно отреагировали на угрозу и отразили атаку.
Военкоры ФАН