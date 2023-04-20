Вооруженные силы Буркина-Фасо уничтожили десятки террористов на севере и западе республики

Силы обороны и безопасности Буркина-Фасо совместно с Добровольцами в защиту Отечества (VDP) успешно противостоят бандформированиям по всей территории страны. Ранее военнослужащие провели серию точечных атак по позициям боевиков в районах Уахигуя, Ятенге и Фалангунту, где уничтожили десятки террористов.