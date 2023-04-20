Власти Кемеровского муниципального округа активно готовятся к празднованию Дня шахтера

Столицей проведения Дня шахтера в этом году выбран Кемеровский МО. Подготовка к празднику уже стартовала. В нее входят такие комплексные преобразования, как строительство новых социальных объектов.
В н. п. Пригородный в конце года построят школу на 250 мест, на строительство которой расходуют свыше 889,5 млн рублей, пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо». В селе Березово возводят детсад на 140 мест за 494,4 млн рублей. По программе «Моя новая школа» полностью отремонтируют здания школ в д. Береговой, н. п. Металлплощадка и с. Верхотомском.
В селе Елыкаево обновляют детсад на 130 мест за 55,6 млн рублей. Помимо этого, начался прием в трех новых амбулаториях в н. п. Металлплощадка, Ясногорский и в с. Барановка, а также открылись пять ФАП.
Кроме того, в прошлом году запустили новую котельную в д. Береговой, а сейчас монтируют очистные сооружения. Также подобные объекты установят в н. п. Звездный. На это расходуют более 183,7 млн рублей.