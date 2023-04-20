Власти Кемеровского муниципального округа активно готовятся к празднованию Дня шахтера

В н. п. Пригородный в конце года построят школу на 250 мест, на строительство которой расходуют свыше 889,5 млн рублей, пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо». В селе Березово возводят детсад на 140 мест за 494,4 млн рублей. По программе «Моя новая школа» полностью отремонтируют здания школ в д. Береговой, н. п. Металлплощадка и с. Верхотомском.