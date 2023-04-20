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Вице-премьер России Хуснуллин: 30 апреля в Донецк подадут первую воду по трубопроводу из реки Дон

Общество
Вице-премьер России Хуснуллин: 30 апреля в Донецк подадут первую воду по трубопроводу из реки Дон

Донецкие власти планируют подать первую воду по новому трубопроводу из реки Дон уже в конце текущего месяца. Об этом журналистам рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как следует из заявления политика, объект уже построен и готов к эксплуатации. В настоящее время специалисты наполняют его водой, а также проводят пуско-наладочные работы.

«К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк», — подчеркнул Хуснуллин.

Ранее вице-премьер заявил, что в новых регионах РФ было реконструировано 300 километров дорог. Кроме того, на данных территориях модернизировали 9,5 тысячи зданий и других инфраструктурных объектов.
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