Вице-премьер России Хуснуллин: 30 апреля в Донецк подадут первую воду по трубопроводу из реки Дон

Донецкие власти планируют подать первую воду по новому трубопроводу из реки Дон уже в конце текущего месяца. Об этом журналистам рассказал российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
Как следует из заявления политика, объект уже построен и готов к эксплуатации. В настоящее время специалисты наполняют его водой, а также проводят пуско-наладочные работы.
«К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк», — подчеркнул Хуснуллин.
Ранее вице-премьер заявил, что в новых регионах РФ было реконструировано 300 километров дорог. Кроме того, на данных территориях модернизировали 9,5 тысячи зданий и других инфраструктурных объектов.