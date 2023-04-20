Украинский солдат рассказал, с чем столкнулся в Бахмуте (Артемовске). В беседе с изданием Financial Times военнослужащий ВСУ признался, что за один день боев в городе погиб почти весь его взвод.
По словам боевика, группировка состояла из 21 человека. Однако лишь три военнослужащих из взвода ВСУ пережили день в городе без ранений.
«Это был настоящий ад», — цитирует Financial Times украинского солдата по имени Алексей.
Освобождение Бахмута (Артемовска) ведется исключительно силами ЧВК «Вагнер». Под контроль «оркестра» уже перешло здание бывшей швейной фабрики, которое являлось мощным укрепрайоном ВСУ.
Бойцы «оркестра» взяли под контроль практически 90% территории населенного пункта, вытеснив украинских боевиков, о чем ранее сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.