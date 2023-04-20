В честь предстоящей коронации папа римский вручил Карлу III щепки Животворящего Креста

Папа Римский Франциск решил сделать подарок Карлу III на его коронацию, вручив щепки от креста, на котором был распят Иисус Христос. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Длина фрагментов святыни составляет около одного сантиметра. Для церемонии их вставят в большой серебряный Уэльский крест. «Личный коронационный подарок» Папы Римского таким образом возглавит шествие.
«Это чрезвычайно важно. Удивительно, что король смог обрести благосклонность Ватикана, и в результате этих очень хороших отношений папа Франциск согласился подарить эти маленькие фрагменты святого креста», — цитирует The Times архиепископа Уэльского Эндрю Джона.
Ранее стало известно, что Карл III воспользуется двумя разными каретами по пути в Вестминстерское аббатство для коронации.