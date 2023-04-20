Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время

Напомним, депутат отправил соответствующий законопроект на заключение в правительство в феврале 2023 года. Он отмечал, что принятие такого проекта сократит расходы населения на оплату электроэнергии. Число аварий на дорогах из-за смещения интенсивности дорожного движения в светлое время суток будет уменьшаться.