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Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время

Общество
Правительство РФ не поддержало законопроект о переходе на летнее и зимнее время

Правительство России не поддержало проект о возврате перехода на летнее и зимнее время, внесенный депутатом Государственной думы Михаилом Матвеевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, депутат отправил соответствующий законопроект на заключение в правительство в феврале 2023 года. Он отмечал, что принятие такого проекта сократит расходы населения на оплату электроэнергии. Число аварий на дорогах из-за смещения интенсивности дорожного движения в светлое время суток будет уменьшаться.

Россия перешла на постоянное зимнее время в 2014 году, до 2011 граждане дважды в год переводили стрелки часов, затем короткий период времени жили по летнему времени.
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