Российские волонтеры проверили стандарты школьного питания на Херсонщине

Вместе с родительскими комитетами, активисты гуманитарной миссии отправились в школы по всему левобережью Херсонской области. Они лично проверили, что дают учащимся младших классов на обед, а также состояние самих столовых в городах Геническ, Новотроицк и в Скадовском районе. Среди главных критериев оценки, которые использовали члены комиссии — чистота в помещениях, соответствие установленным стандартам, качество питания и объем порций. В некоторых школах родители даже решили сами продегустировать завтраки и обеды, которыми кормят их детей.