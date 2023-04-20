Российские волонтеры проверили стандарты школьного питания на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре Херсонской области, накануне работники миссии провели мониторинг горячего школьного питания в регионе.
Вместе с родительскими комитетами, активисты гуманитарной миссии отправились в школы по всему левобережью Херсонской области. Они лично проверили, что дают учащимся младших классов на обед, а также состояние самих столовых в городах Геническ, Новотроицк и в Скадовском районе. Среди главных критериев оценки, которые использовали члены комиссии — чистота в помещениях, соответствие установленным стандартам, качество питания и объем порций. В некоторых школах родители даже решили сами продегустировать завтраки и обеды, которыми кормят их детей.
«В последние дни мы лично посмотрели, как и чем кормят детей на Херсонщине. Как выяснилось, повара готовят "от души", рацион неплохой, а сами дети сыты. Хотя некоторое время назад в некоторых населенных пунктах были обращения от граждан, сообщавших о сбоях в школьном питании. Благодаря четкой работе министерства образования Херсонской области все решили оперативно, хотя кое-где и сохраняются объективные сложности. Те, кто обеспечивает детей горячим питанием в таких условиях — молодцы! Теперь нужно настроить механизм так, чтобы горячие обеды в школах были доступны и школьникам средних и старших классов. Такой запрос от родителей есть, они готовы оплачивать обеды, лишь бы они были. Мы намерены прорабатывать этот вопрос совместно с правительством региона», — отметил депутат Госдумы, глава миссии Игорь Кастюкевич.
По словам волонтеров, родительские комитеты должны владеть ситуацией по организации питания в школах. Как показал мониторинг, во многих учебных заведениях взаимодействие в этом плане налажено. Бабушки, мамы и папы периодически приходят в школы, и лично проверяют качество и количество завтраков и обедов, видят, что едят их дети. Такую практику нужно распространить на все образовательные учреждения Херсонщины, в том числе — и недавно открывшиеся, указали волонтеры.
«По нашим впечатлениям, питание очень разнообразное. Мы вместе с другими родителями стараемся приходить в школу как минимум раз в месяц. И всегда у детей на обед что-то разное — бывают котлеты, мясо, рыба, есть даже фрукты. Если у нас возникают замечания, то в столовых к нам прислушиваются, и иногда даже корректируют меню», — рассказала член родительского комитета школы Геническа Марина Кохановская.
Комиссии из волонтеров и родителей также посетили школы в Скадовском округе и убедились — столы заблаговременно накрывают сотрудники пищеблока и дежурные по столовой. Во время приема пищи в обеденном зале дежурят учителя.
«В школе, которую мы посетили, учатся 80 детей из села Благодатное и близлежащих поселений. Она оснащена пищеблоком полного цикла — горячим цехом, овощехранилищем, холодильным оборудованием и т. д. Дети с удовольствием едят в школе, никаких нареканий к качеству еды у них нет. Родители, которые вместе с нами выступили в роли «народной комиссии», остались довольны и вкусом, и размерами порций. Мы считаем, что пищеблок нуждается в установке пароконвектомата. Приготовление пищи в нем сделает питание школьников еще более полезным. Будем над этим работать», — рассказала член родительского комитета Светлана Чуднова.
Также комиссия волонтеров посетила школу №3 в городе Новотроицк.
«Здесь после второй смены мы вместе с представителями власти осмотрели пищеблок. Хотя ремонт проведен недавно, но нашли в нем целый ряд недочетов — плохо работает вентиляция, не хватает холодильников, раковин и плит. Складское помещение также нужно приводить в порядок. Кроме того, директор школы сообщила нам о необходимости ремонта в тренажерном зале. Его создали в 1990-е в полуподвальном помещении школы, оборудовали своими силами. Современным стандартам он уже давно не отвечает — там нет раздевалок, нормального душа, плохое освещение. Все проблемы, которые мы зафиксировали в школе №3, будем решать в ближайшее время», — отметил Игорь Кастюкевич.
Напомним, волонтерский проект «Народный контроль» реализуется в формате взаимодействия представителей общества, бизнеса и власти на основе гражданской инициативы и социальной ответственности. Методы контроля включают сбор и анализ информации, выработку рекомендаций, а также контроль за их исполнением. Волонтеры отметили, что такой мониторинг будет проходить в регионе регулярно, и, наряду со школьным питанием, вскоре в него включат и другие направления деятельности.