Банги, 20 апреля. Общественная организация ЦАР «Республиканский фронт» осудила контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за проведение незаконных разведывательных операций на территории страны.
Ранее Вооруженные силы республики (FACA) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над столицей за нарушение запрета на запуск БПЛА без согласования с правительством. На устройстве солдаты обнаружили особую маркировку, которая указала на его принадлежность миротворцам, а в памяти — видеоматериалы, подтверждающие факт шпионажа.
Представители гражданской платформы осудили нелегальный сбор информации контингентом МИНУСКА. По словам общественников, «голубые каски» действуют в интересах бандформирований и помогают им избегать боестолкновений с подразделениями FACA.
Ранее участники «Республиканского фронта» раскритиковали прекращение поставок топлива и уход французской компании Total с центральноафриканского рынка. По их мнению, руководство организации нарушило ряд пунктов соглашения с правительством страны и пытается дестабилизировать обстановку в республике.