Общественники ЦАР осудили миротворцев ООН за проведение незаконных разведывательных операций

Ранее Вооруженные силы республики (FACA) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над столицей за нарушение запрета на запуск БПЛА без согласования с правительством. На устройстве солдаты обнаружили особую маркировку, которая указала на его принадлежность миротворцам, а в памяти — видеоматериалы, подтверждающие факт шпионажа.