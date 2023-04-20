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Общественники ЦАР осудили миротворцев ООН за проведение незаконных разведывательных операций

Весь мир
Общественники ЦАР осудили миротворцев ООН за проведение незаконных разведывательных операций

Банги, 20 апреля. Общественная организация ЦАР «Республиканский фронт» осудила контингент многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) за проведение незаконных разведывательных операций на территории страны.

Ранее Вооруженные силы республики (FACA) перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над столицей за нарушение запрета на запуск БПЛА без согласования с правительством. На устройстве солдаты обнаружили особую маркировку, которая указала на его принадлежность миротворцам, а в памяти — видеоматериалы, подтверждающие факт шпионажа.

Представители гражданской платформы осудили нелегальный сбор информации контингентом МИНУСКА. По словам общественников, «голубые каски» действуют в интересах бандформирований и помогают им избегать боестолкновений с подразделениями FACA.

Ранее участники «Республиканского фронта» раскритиковали прекращение поставок топлива и уход французской компании Total с центральноафриканского рынка. По их мнению, руководство организации нарушило ряд пунктов соглашения с правительством страны и пытается дестабилизировать обстановку в республике.
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