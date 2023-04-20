В «Газпроме» заявили, что компании хватит запасов голубого топлива еще минимум на 100 лет

Председатель совета директоров «Газпром» Виктор Зубков на Всероссийском газомоторном форуме заявил о том, что холдинг владеет запасами газа на 100 лет.
Зубков отметил, что в конце 2022 года извлекаемые запасы «Газпрома» составили 35 триллионов куб. м. газа — их хватит минимум на 100 лет. Также председатель подчеркнул, что компания лидирует по всему миру по добыче голубого топлива.
В отчетах «Газпрома» сообщалось, что в прошлом году компания прирастила 529,2 миллиардов куб. м. запасов газа за счет геологоразведочных работ. Именно поэтому 18 лет подряд в запасы газа обеспечивается прирост вышеуказанных объемов добычи.
Ранее «Ридус» сообщал, что Европейский Союз может сохранить цель по сокращению спроса на газ на 15% до следующей зимы.