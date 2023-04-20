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Оренбургский губернатор Денис Паслер предложил гуманно усыплять агрессивных бродячих собак

Общество
Оренбургский губернатор Денис Паслер предложил гуманно усыплять агрессивных бродячих собак

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер выступил с инициативой гуманно усыплять бродячих собак после смертельного нападения на людей. Об этом он заявил 20 апреля, в четверг.

Напомним, что с 2020 года в России категорически запрещено усыплять бездомных животных. Агрессивных собак могут разрешить некоторое время содержать в специально созданных приютах, указал губернатор.

«Закрепить в законе возможность гуманно усыплять бродячих и домашних животных, если они <...> несут угрозу их жизни и безопасности», — сообщил Паслер.

Прежде в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ перечислили особенности выхода на пенсию собак-спасателей.
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