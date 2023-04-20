Психологи Канады выявили взаимосвязь между возбуждением человека и его желанием заниматься сексом с роботами

Психологи из Университета Конкордия в Канаде выяснили, при каких условиях человек охотнее согласится на секс с роботом. Результаты исследования специалисты опубликовали в издании The Journal of Sex Research.
Для эксперимента они задействовали 321 человека. Респонденты отвечали на вопросы в специальной онлайн-форме. Первая ее часть содержала вопросы о демографических данных, вторая – о готовности к интимным отношениям с роботами и людьми.
Через неделю после этого участников пригласили для просмотра порнографического контента, сообщает издание «Газета.Ru». Затем им снова дали заполнить анкету. Выяснилось, что респонденты в состоянии возбуждения гораздо охотнее высказывались за секс с роботами.
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