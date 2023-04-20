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Психологи Канады выявили взаимосвязь между возбуждением человека и его желанием заниматься сексом с роботами

Общество
Психологи Канады выявили взаимосвязь между возбуждением человека и его желанием заниматься сексом с роботами

Психологи из Университета Конкордия в Канаде выяснили, при каких условиях человек охотнее согласится на секс с роботом. Результаты исследования специалисты опубликовали в издании The Journal of Sex Research.

Для эксперимента они задействовали 321 человека. Респонденты отвечали на вопросы в специальной онлайн-форме. Первая ее часть содержала вопросы о демографических данных, вторая – о готовности к интимным отношениям с роботами и людьми.

Через неделю после этого участников пригласили для просмотра порнографического контента, сообщает издание «Газета.Ru». Затем им снова дали заполнить анкету. Выяснилось, что респонденты в состоянии возбуждения гораздо охотнее высказывались за секс с роботами.

Ранее психолог Екатерина Альская объясняла, почему интимная жизнь с женщиной старше 40 лет гораздо ярче, чем с молодыми представительницами прекрасного пола. Она сообщила о главных преимуществах партнерства.
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