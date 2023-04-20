Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» останется в составе флота

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не будут выводить из состава флота на списание. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования источник опроверг сообщения СМИ о списании «Петра Великого» в связи с тем, что опыт ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» такого же класса оказался избыточно затратным. По его словам, корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, сейчас этот вариант рассматривается.
Информатор отметил, что «Петр Великий» может встать на модернизацию после возвращения в строй крейсера того же класса — «Адмирал Нахимов». После ремонта он может стать носителем большого числа крылатых ракет, в их числе могут быть и гиперзвуковые.
Ранее о планах вывести атомный ракетный крейсер «Петр Великий» из состава ВМФ сообщила «Национальная Служба Новостей». Официально информация не подтверждалась.