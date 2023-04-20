Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» останется в составе флота

Знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования источник опроверг сообщения СМИ о списании «Петра Великого» в связи с тем, что опыт ремонта крейсера «Адмирал Нахимов» такого же класса оказался избыточно затратным. По его словам, корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, сейчас этот вариант рассматривается.