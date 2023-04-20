Не стесняйтесь переспрашивать и проверять: астролог Любушкина рассказала, как прожить ретроградный Меркурий

С 21 апреля до 15 мая Меркурий будет ретроградным. Что это означает? Что вид энергии, которую символизирует Меркурий, будет доходить до людей особым способом, рассказала корреспонденту ФАН астролог Джйотиш, психолог, специалист по системному консультированию и системным расстановкам, автор ВК-проекта «Встречи с Душой» Анна Любушкина.
«Мой учитель приводил такой пример: представьте две трубочки для сока, одна обычная, а другая изогнутая. Когда планета в обычном (директном) положении, мы как будто пьем энергию из прямой трубочки, а в ретроградном положении нам приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы энергия до нас дошла», — объяснила собеседница ФАН.
Меркурий отвечает за коммуникацию, способность целенаправленно мыслить, договариваться, принимать, понимать, усваивать, осваивать, передавать информацию, учиться, продолжила эксперт. Энергия Меркурия присутствует в движении денежных средств и осуществлении расчетов. Все эти сферы испытывают влияние ретроградности. То есть повышается риск непонимания, ошибок в документах, сбоя в коммуникациях и проведении платежей.
«Это означает, что стоит уделять дополнительное внимание тому, чтобы вас правильно поняли, переспрашивать и уточнять, если вам что-то не до конца ясно. В это время важно не спешить с выводами, быть менее категоричными в суждениях, давать себе и другим людям право на ошибку. Особенно это касается детей, так как школьный возраст — как раз возраст Меркурия. Если заключаете договоры и делаете покупки, лучше лишний раз все перепроверить», — советует Анна Любушкина.
В периоде ретро-Меркурия есть и свои плюсы, отмечает астролог Джйотиш. Именно здесь появляется шанс выправить то, что давно требует развязки.
«Это хорошее время, чтобы вернуться к незавершенным делам, отложенным документам, продолжить прерванное обучение, проанализировать свои неудачи в общении, сделать “работу над ошибками”. Ретроградный Меркурий — это еще и неординарное мышление. В этот период можно найти такие способы и решения, которые в другое время в голову не придут», — перечисляет эксперт выгоды момента.
К тому же, у некоторых людей в момент рождения Меркурий был ретроградным, поэтому в этот период они получают преимущество, поскольку привыкли жить с подобными искажениями и в таких энергиях чувствуют себя как рыба в воде.
«Хочу еще сказать о двух важных моментах. Во-первых, несмотря на то, что именно ретроградный Меркурий у всех на слуху, все другие планеты Солнечной системы тоже периодически движутся для нас ретроградно, и это имеет свои последствия. Меркурий — самая быстрая и легкая планета, поэтому ее воздействие обычно более быстро и очевидно. Во-вторых, 20 апреля и 5 мая нас ждут солнечное и лунное затмения, Меркурий в них тоже участвует, что дополнительно усложняет и запутывает вопросы, с ним связанные. Поэтому важные сделки, покупки, события я рекомендую, по возможности, перенести на период после 15 мая», — подытожила астролог.
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