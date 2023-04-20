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Федерация синхронного плавания США позволила мужчинам участвовать в ряде женских соревнований

Спорт
Федерация синхронного плавания США позволила мужчинам участвовать в ряде женских соревнований

Федерация синхронного плавания США разрешила мужчинам выступать в женских сольных соревнованиях, если это соответствует их гендерной идентичности. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Как стало известно, атлетов будут допускать до турниров даже при отсутствии соответствующих доказательств. Речь идет о документах, подтверждающих хирургическое вмешательство или прохождение гормональной терапии.

«Все атлеты должны иметь возможность участвовать в соревнованиях честно, безопасно и на равноправной основе без каких-либо предубеждений», — подчеркнули представители федерации.

Меж тем стало известно, что форварда саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду могут депортировать из страны. Причиной послужила публичная демонстрация футболистом неприличного жеста.
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